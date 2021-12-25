«Джошуа до сих пор зол». Промоутер рассказал об отношении Энтони к поражению от Усика

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что один из его главных клиентов, экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа по-прежнему настроен получить реванш с Александром Усиком.
«Энтони по-прежнему сфокусирован на реванше с Усиком. Он до сих пор зол из-за того боя, потому что не любит проигрывать. Он разочарован тем поражением. Он хочет стать трёхкратным чемпионом мира. Я убеждён, что он побьёт Александра Усика», — приводит слова британского промоутера Boxingnews24.
Напомним, Энтони Джошуа и Александр Усик встретились в сентябре 2021 года, украинец победил и отобрал у соперника сразу три титула. По контракту Усик обязан дать реванш Джошуа, но в СМИ появлялась информация, что Энтони может позволить Усику провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри.
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