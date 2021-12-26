Гроувз назвал российских боксёров, которые стали бы настоящим испытанием для Альвареса
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Бывший чемпион мира Джордж Гроувз поделился мыслями о чемпионе мира во втором среднем весе Сауле Альваресе. По мнению Гроувза, тяжелее всего Альваресу пришлось бы с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.
«Нужно показать силу, чтобы завоевать уважение Сауля, хотя, мне кажется, что и этого будет недостаточно. Канело — умный боксёр, он действительно хорош. Поэтому не думаю, что кто-то сможет как-то побеспокоить его, особенно во втором среднем весе. Для боя с Альваресом придётся проявить дисциплину. Думаю, что настоящим испытанием для Сауля стали бы лучшие полутяжеловесы, такие как Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев», — приводит слова Гроувза Sky Sports.
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