Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв может провести бой в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.



Поединок может состояться в феврале следующего года.



«Сергей может провести бой в России в феврале. Соперник и дата станут известны позже. Это будет бой в первом тяжёлом весе», — сказал собеседник агентства.



38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения, а также 1 ничья.



В январе 2021 года Ковалёв должен был сразиться с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, однако провалил допинг-тест, и бой отменили.