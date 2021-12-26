Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв может провести бой в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.
Поединок может состояться в феврале следующего года.
«Сергей может провести бой в России в феврале. Соперник и дата станут известны позже. Это будет бой в первом тяжёлом весе», — сказал собеседник агентства.
38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения, а также 1 ничья.
В январе 2021 года Ковалёв должен был сразиться с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, однако провалил допинг-тест, и бой отменили.
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