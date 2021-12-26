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Сергей Ковалёв может провести бой в России

Сергей Ковалёв может провести бой в России
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Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв может провести бой в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Поединок может состояться в феврале следующего года.

«Сергей может провести бой в России в феврале. Соперник и дата станут известны позже. Это будет бой в первом тяжёлом весе», — сказал собеседник агентства.

38-летний Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года. Тогда он подрался с Саулем Альваресом, проиграв мексиканцу нокаутом, и лишился звания чемпиона мира по версии WBO. В общей сложности на счету россиянина 34 победы (29 из которых нокаутом), 4 поражения, а также 1 ничья.

В январе 2021 года Ковалёв должен был сразиться с представителем Узбекистана Бектемиром Меликузиевым, однако провалил допинг-тест, и бой отменили.

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