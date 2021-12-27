Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владимир Минеев стал заместителем председателя Союза десантников России

Владимир Минеев стал заместителем председателя Союза десантников России
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев стал заместителем председателя Союза десантников России, сообщает официальный сайт организации.

Минеев является чемпионом Европы и мира. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций, как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России.

Последний бой спортсмен провёл со своим старым соперником Магомедом Исмаиловым. Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021