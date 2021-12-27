Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев стал заместителем председателя Союза десантников России, сообщает официальный сайт организации.

Минеев является чемпионом Европы и мира. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций, как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России.

Последний бой спортсмен провёл со своим старым соперником Магомедом Исмаиловым. Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.