Владимир Минеев стал заместителем председателя Союза десантников России
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев стал заместителем председателя Союза десантников России, сообщает официальный сайт организации.
Минеев является чемпионом Европы и мира. В разное время владел титулами чемпиона по версии таких организаций, как WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Победитель Кубка России по тайскому боксу, серебряный призёр чемпионата России.
Последний бой спортсмен провёл со своим старым соперником Магомедом Исмаиловым. Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
Комментарии
- 27 декабря 2021
-
15:47
-
14:47
-
13:49
-
12:51
-
11:25
-
10:12
-
09:26
-
08:30
-
01:55
-
00:42
- 26 декабря 2021
-
23:46
-
23:37
-
22:39
-
21:49
-
20:28
-
19:39
-
18:45
-
18:13
-
17:08
-
16:47
-
16:08
-
15:08
-
14:25
-
13:28
-
12:26
-
12:12
-
11:43
-
10:57
-
10:20
-
10:19
-
10:18
-
09:43
-
09:19
-
09:18
-
08:49
Партнерский контент