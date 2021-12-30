«Абсолютно разные». Умар Нурмагомедов выложил фотографию с братом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выложил в своём «инстаграме» фотографию со своим младшим братом Усманом.

«Абсолютно разные», — подписал фото Умар.

Публикация доступна в «инстаграме» Умара Нурмагомедова.

Напомним, недавно стало известно, что Умар снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев. Причина снятия Умара на данный момент неизвестна.

Что касается Усмана, то в середине ноября стало известно, что следствие рассматривает его как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Отмечалось, что сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.