«Абсолютно разные». Умар Нурмагомедов выложил фотографию с братом

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов выложил в своём «инстаграме» фотографию со своим младшим братом Усманом.
«Абсолютно разные», — подписал фото Умар.
Публикация доступна в «инстаграме» Умара Нурмагомедова.
Напомним, недавно стало известно, что Умар снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта на турнире UFC Fight Night в Лондоне. По сведениям источника, вместо Нурмагомедова бой с Шором проведёт российский боец ММА Тимур Валиев. Причина снятия Умара на данный момент неизвестна.
Что касается Усмана, то в середине ноября стало известно, что следствие рассматривает его как свидетеля в деле о наезде на полицейского. Брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что Усману вменяли наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. Отмечалось, что сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести, после чего был доставлен в больницу.
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