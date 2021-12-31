«Мне выбили новый большой контракт с UFC». Агапова показала, сколько заработала в 2021-м

Казахстанская боец Мария Агапова подвела итоги года, поделившись ожиданиями от следующего.
«Этот год был тяжёлый, но продуктивный. Я завершила реабилитацию после операции и провела один успешный бой, в котором заработала свой рекордный гонорар. В следующем году, надеюсь, травм не будет. И я смогу провести как минимум два боя. А лучше три.
После успешного боя мои менеджеры выбили мне новый контракт с UFC с большими гонорарами. Также в 2022 году, 5 марта, соcтоится моё первое участие в номерном турнире UFC. Я слышала, что мы будем драться в прилимах. Но надеюсь, когда-нибудь я дойду до главного карда и титульного боя. Всё впереди! В новом году я желаю вам добиться всего, что вы хотите, никогда не отступать и не сдаваться!» — написала Агапова в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Марии Агаповой в «Инстаграме».
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