Хорхе Масвидаль отреагировал на слова Даны Уайта от том, что он PPV Super star
Поделиться
Боец UFC Хорхе Масвидаль дал комментарий по поводу слов Даны Уайта о том, что американец является одним из главных в лиге по продажам Pay-per-view.
«Спасибо моему работодателю за признание моего трудолюбия. Вам понадобилось всего 4 года», — написал Масвидаль в своём «твиттере», добавив смеющийся эмодзи.
Напомним, ранее Масвидаль отреагировал на вызов известного блогера-боксёра Джейка Пола, который он ему бросил сразу после победы в поединке с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Новость по темеХорхе Масвидаль жёстко ответил на вызов Джейка Пола
Комментарии
- 3 января 2022
-
10:36
-
09:25
-
08:49
-
08:20
-
00:44
-
00:38
- 2 января 2022
-
23:40
-
22:20
-
21:10
-
20:38
-
20:06
-
19:42
-
19:00
-
18:22
-
17:13
-
16:28
-
14:19
-
12:50
-
12:33
-
11:42
-
11:26
-
10:23
-
09:55
-
09:46
-
09:22
-
08:51
-
08:12
-
07:25
-
06:57
-
06:24
-
01:56
-
01:07
-
00:53
- 1 января 2022
-
18:56
-
18:12
Партнерский контент