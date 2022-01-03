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Хорхе Масвидаль отреагировал на слова Даны Уайта от том, что он PPV Super star

Хорхе Масвидаль отреагировал на слова Даны Уайта от том, что он PPV Super star
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Боец UFC Хорхе Масвидаль дал комментарий по поводу слов Даны Уайта о том, что американец является одним из главных в лиге по продажам Pay-per-view.

«Спасибо моему работодателю за признание моего трудолюбия. Вам понадобилось всего 4 года», — написал Масвидаль в своём «твиттере», добавив смеющийся эмодзи.

Напомним, ранее Масвидаль отреагировал на вызов известного блогера-боксёра Джейка Пола, который он ему бросил сразу после победы в поединке с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Бой Пола и Вудли состоялся в ночь на 19 декабря мск и завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Это был уже их второй поединок. В первом, состоявшемся в конце августа этого года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

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