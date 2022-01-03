Дане Уайту придётся надеть перчатки? Утихомирить шумного блогера Пола можно только в ринге

У всесильного главы UFC Даны Уайта огромное количество хлопот. Организация боёв, заключение контрактов, терпеливое общение с капризными звёздами и многое другое. Но в 2021 году у функционера появилась новая головная боль – знаменитый видеоблогер Джейк Пол. Звезда интернета увлеклась боксом и начала активно проводить крупные бои, собирающие немалую аудиторию. Это почти не касалось бы Уайта, если бы Пол не начал бить в ринге бывших звёзд UFC – сначала в нокауте оказался Бен Аскрен, а потом и экс-чемпион Тайрон Вудли.

Тем самым Джейк нанёс удар по спортивной репутации промоушена: оказалось, что пару лет занимающийся боксом парень может спокойно расправиться в ринге с легендой UFC. Но блогер пошёл дальше и «ткнул палкой» в самое больное место Даны – в финансы. А точнее, снова поднял тему низких заработков бойцов UFC, которые на протяжении многих лет жалуются на жадность Уайта. Ни для кого не секрет, что промоушен давно превратился в настоящий пылесос, засасывающий деньги, но спортсмены от сверхприбылей не получают практически ничего. Совсем другое дело – топ-боксёры, которые дерутся только за огромные гонорары.

Начав с косвенных атак на главу UFC, вскоре Джейк Пол перешёл к личным оскорблениям: вызвал Уайта на боксёрский бой и даже обвинил в любви к наркотикам. Едва ли не каждый день блогер упрямо атакует Дану, которого перестала выручать тактика игнорирования. Джейк постоянно укоряет своего оппонента в жадности и глупости, обещая уничтожить его бизнес. Знаменитый функционер недавно пошёл в ответную атаку, заявив, что Пол побеждает только благодаря стероидам. Также Дана подчеркнул, что Джейк сможет обвинять его только тогда, когда сам построит успешный промоушен. Но выглядит это довольно бледно.

Дело не в том, что Уайт не умеет общаться с людьми или остро отвечать критикам. Просто Пол удачно оседлал роль «защитника обездоленных»: смело предлагает резко повысить уровень зарплат бойцов, обеспечить их долгосрочным медицинским обслуживанием и призывает справедливо разделить пирог прибыли UFС. Хотя такие предложения не подкреплены серьёзными расчётами, выглядят они привлекательно. Глава легендарного промоушена поставлен в позицию обороняющегося: что бы Уайт ни сказал, это обязательно используют против него. Хотя по сравнению с Даной в плане авторитета дерзкий блогер – просто «муха», Джейк умудряется кусать очень больно. Что же делать главе UFC?

Конечно, есть вариант выполнить просьбу Пола – свести его в ринге с действующим топом промоушена вроде Хорхе Масвидаля и Хамзата Чимаева. У этих ребят намного больше шансов «растрепать» шумного блогера в ринге, тем самым резко сократив уровень его наглости. Но вряд ли Уайт захочет идти на поводу у Пола, вдобавок принеся ему миллионы долларов. Есть и другой нюанс: не исключено, что Пол вновь одержит сенсационную победу. Его новый успех станет жестоким ударом по Дане Уайту и престижу его промоушена, поэтому Пол вряд ли встретится с действующим бойцом UFC. Да, когда-то Конора Макгрегора отпускали на бой с Флойдом Мейвезером, но это была совсем другая история.

Конечно, у знаменитого президента есть ещё один путь – самому выйти на бой с Джейком. Хотя Дана Уайт значительно старше, у него есть преимущество в массе и размахе рук. Когда-то функционер занимался боксом и вполне выдержит условный трёхраундовый поединок. Да только это ему не нужно. Шансов выиграть очень мало, а даже условная ничья вряд ли поможет утихомирить болтливого блогера, к которому прислушиваются всё больше и больше бойцов UFC. Таким образом, у Даны не просматривается выхода из данной ситуации – его авторитет медленно, но верно падает. А что бы предложили Уайту вы?