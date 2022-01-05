Боец UFC Веттори бросил вызов Джейку Полу о боксёрском спарринге

28-летний итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе промоушена UFC Марвин Веттори, обратился с предложением к скандально известному американскому блогеру-боксёру Джейку Полу, сообщает MMA Junkie.
В разгар непрекращающегося конфликта Пола с президентом UFC Даной Уайтом бывший претендент на титул в среднем весе Веттори бросил вызов юноше, ставшему боксёром. В отличие от многих других участников сообщества смешанных единоборств, Веттори не призывал к настоящему поединку, а скорее к спаррингу. Итальянец даже опубликовал видео, на котором товарищи по боксерской команде хвалят его способности.
«Привет, фальшивый Пол, давай устроим спарринг. Я сделаю любую ставку, какую ты захочешь. Ты можешь претендовать на что угодно, когда угодно и где угодно, но ты не продержишься дольше 6 раундов, я обещаю тебе это. Положи свои яйца на стол, проверим, действительно ли ты умеешь боксировать», — гласит публикация Веттори в «Твиттере».
Ни у Веттори, ни у Пола на данный момент не забронирован бой. Совсем недавно Веттори участвовал в UFC Fight Night 196, в котором победил Пауло Косту единогласным решением судей в главном турнире в полутяжёлом весе.
В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.
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