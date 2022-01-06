В Bellator хотят организовать поединок Йоэля Ромеро и Гегарда Мусаси

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что хочет организовать поединок Йоэля Ромеро и Гегарда Мусаси.
«Мы вели переговоры о возвращении Йоэля Ромеро в средний вес. Ромеро заверил нас, что готов принять бой с любым оппонентом. Мне кажется, что ему бы стоило выступать в полутяжёлом весе. Я бы хотел устроить бой Ромеро и Гегарда Мусаси. Неважно, в каком весе. Это было бы громкое событие в смешанных единоборствах», — цитирует Скотта Кокера MMAMania.
В последнем поединке Ромеро встречался с американцем Филом Дэвисом. Дэвис одержал победу раздельным решением судей – 30:27, 30:26. Третий судья отдал предпочтение Ромеро – 29:28.
36-летний Мусаси в августе 2020 года защищал титул в бою с Джоном Солтером – действующий чемпион одержал победу в третьем раунде, оформив технический нокаут. Следующий бой он проведёт в феврале 2021 года против Остина Вандерфорда.
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