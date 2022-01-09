«До этого не называй себя боксёром». Беллью рассказал, с кем должен провести бой Д. Пол
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Британский боксёр Тони Беллью назвал соперника, бой с которым должен провести известный американский блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, чтобы называть себя боксёром.
«В конце концов он одолел парня, которого уже побеждал раньше. Просто Тайрон Вудли — не боксёр. Я бы сказал, что ему бы следовало встретиться с Андерсоном Силвой. Андерсон Силва — боец ММА, его нельзя назвать традиционным боксёром, но он, по крайней мере, побеждал боксёра. Причём победу он праздновал в бою с самим чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Подерись с кем-нибудь вроде него, и тогда мы сможем проверить, какой из тебя боксёр. А пока этого не будет, ты не можешь называть себя боксёром», — приводит слова Беллью DAZN.
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