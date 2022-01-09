Джейк Пол продемонстрировал свою подготовку к дебюту в ММА

24-летний американский блогер и боксёр Джейк Пол, как и заявлял ранее, готовится к своему дебюту в ММА, соответствующее видео он опубликовал в «Твиттере».

«Первый день тренировки ударов ногами. Сомневался на каждом шагу, но выбивал двери сомневающимся во мне…» — гласит загадочный пост Пола, обратившегося в этой публикации к промоушенам Bellator и PFL, тегнув их аккаунты в «Твиттере».

Видео доступно на «Чемпионате».

В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает к поединку звезду UFC Хорхе Масвидаля в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.