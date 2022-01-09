Александр Волков: посоветуйте что-нибудь из нового послушать, чтобы из ушей кровь не текла

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, опубликовал в своём «инстаграме» новый пост, посвящённый современной музыке.

«Посоветуйте что-нибудь из нового послушать, чтобы из ушей кровь не текла», — написал Волков.

Публикация доступна в «инстаграме» Волкова.

Напомним, последний поединок Волков провёл с польским спортсменом Марчином Тыбурой. Противостояние состоялось на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр праздновал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.



Ранее Волков иронично ответил президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву после того, как тот подверг критике смешанные единоборства.