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Холли Холм сомневается в переходе Кайлы Харрисон в UFC

Холли Холм сомневается в переходе Кайлы Харрисон в UFC
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Американская боец UFC Холли Холм оценила возможный переход чемпионки PFL в лёгком весе Кайлы Харрисон в UFC.

«Разве Кайла не выступает в лёгком весе? Ей придётся сбросить вес до 145 фунтов. Для неё есть большой бой в полулёгкой категории и несколько интересных вариантов в легчайшем весе. Так что не знаю, что руководство UFC собирается делать с ней, если она придёт в организацию. Нужно посмотреть, чем всё закончится. Если она действительно хочет выступать в UFC, то её придётся спустить в полулёгкий вес. Может ли она это сделать? Вопрос к ней», — приводит слова Холли Холм MMAFighting.

Напомним, Харрисон после окончания сезона в PFL объявила о готовности рассмотреть предложения из Bellator и UFC.

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