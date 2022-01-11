Усик рассказал про своё отношение к женскому боксу

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик ответил на вопрос, как он относится к женскому боксу.

«Я отношусь к этому не с большим энтузиазмом. Почему? Потому что для меня женский пол – это цветы, которые надо поливать, которые должны радовать глаз, благоухать. Для меня женские контактные виды спорта не совсем в приоритете.

Для себя, без спаррингов или в каком-то защитном шлеме – это замечательный вид спорта. Мы дома с дочкой чуть-чуть занимаемся, она бьет по лапам, делает уклончики и всё остальное, но это исключительно для спорта и для здорового образа жизни, но не в коем случае не для соревнований. Потому что это контактный вид спорта, это жесткий вид спорта, а женщина и девушка, в моем понимании, это что-то мягкое, что-то доброе, что-то светлое. Она становится чуть-чуть на сторону мужчины.

Хоть нас и называют сильной частью, но мы слабее. У девушки 38 температура – она детей собирает, в доме моет. У мужика 37.2 – он уже завещание пишет.

Я скажу так – я не за. Много девушек, которые благодаря каким-то таким контактным видам спорта достаточно сильно улучшили свою жизнь, в каком-то материальном положении или еще каком-то. Мир очень сильно развивается и все остальное, но я не за. Не буду говорить, что я толерантен, и пускай так будет. Я просто скажу, что я не за», – сказал Усик на YouTube-канале USYK17.