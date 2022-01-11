Тренер Сауля Альвареса рассказал, когда ждать информацию по следующему бою подопечного
Поделиться
Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, рассказал, когда ждать информацию о следующем поединке подопечного. По его словам, пока никакой информации о сопернике нет.
«Всем добрый день! Что касается следующего поединка Альвареса — мы не ведём переговоров ни с каким промоутером или соперником. Даты боя нет. Что-то конкретное будет лишь на следующей неделе», — написал Рейносо в «Твиттере».
Напомним, ранее появилась информация, что следующим оппонентом мексиканца станет чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло. В минувшем году Сауль Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В предыдущей схватке Сауль нокаутировал Калеба Планта.
Комментарии
- 11 января 2022
-
19:26
-
19:02
-
18:51
-
18:21
-
18:01
-
17:18
-
17:09
-
16:30
-
15:37
-
15:04
-
14:48
-
14:16
-
12:51
-
11:31
-
10:25
-
09:48
-
09:05
-
04:50
-
04:21
-
03:45
-
00:54
-
00:41
- 10 января 2022
-
22:49
-
21:54
-
21:02
-
20:24
-
19:45
-
18:42
-
17:28
-
16:35
-
15:50
-
15:08
-
14:33
-
13:42
-
13:35
Партнерский контент