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Тренер Сауля Альвареса рассказал, когда ждать информацию по следующему бою подопечного

Тренер Сауля Альвареса рассказал, когда ждать информацию по следующему бою подопечного
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Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, рассказал, когда ждать информацию о следующем поединке подопечного. По его словам, пока никакой информации о сопернике нет.

«Всем добрый день! Что касается следующего поединка Альвареса — мы не ведём переговоров ни с каким промоутером или соперником. Даты боя нет. Что-то конкретное будет лишь на следующей неделе», — написал Рейносо в «Твиттере».

Напомним, ранее появилась информация, что следующим оппонентом мексиканца станет чемпион мира в среднем весе Джермалл Чарло. В минувшем году Сауль Альварес стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. В предыдущей схватке Сауль нокаутировал Калеба Планта.

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