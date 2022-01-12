Кличко резко ответил Фьюри, который обвинил Усика в употреблении стероидов

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко ответил Тайсону Фьюри, который недавно обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.

«Ты живёшь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Не так давно перед нашим боем у тебя действительно был положительный тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках!» — написал Кличко в своём «твиттере».

Напомним, 45-летний Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, 15 декабря 2021 года провёл спарринг на ринге. Украинский боксёр неоднократно говорил, что может вернуться в бокс ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе. Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.