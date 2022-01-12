Кличко резко ответил Фьюри, который обвинил Усика в употреблении стероидов

Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко ответил Тайсону Фьюри, который недавно обвинил Александра Усика в употреблении стероидов.
«Ты живёшь в стеклянном доме, и кто-то должен забрать твои камни. Не так давно перед нашим боем у тебя действительно был положительный тест. Любой может погуглить. Держи себя в руках!» — написал Кличко в своём «твиттере».
Напомним, 45-летний Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, 15 декабря 2021 года провёл спарринг на ринге. Украинский боксёр неоднократно говорил, что может вернуться в бокс ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе. Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
- 12 января 2022
-
21:27
-
21:01
-
20:28
-
20:10
-
19:04
-
18:35
-
17:56
-
17:24
-
17:10
-
16:22
-
15:54
-
15:23
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:10
-
12:57
-
11:45
-
11:06
-
10:54
-
10:34
-
10:03
-
09:49
-
09:14
-
08:52
-
07:56
-
05:17
-
01:18
-
00:48
-
00:38
- 11 января 2022
-
23:39
-
23:26
-
22:08
-
21:58
-
21:39