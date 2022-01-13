Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чикадзе назвал лучших боксёров в UFC

Чикадзе назвал лучших боксёров в UFC
Комментарии

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе рассказал, кого он считает лучшими боксёрами в лиге.

«Думаю, Пётр Ян – очень хороший боксёр, то же самое могу сказать об Илье Топурии. Исраэль Адесанья — отличный страйкер. Не могу сказать конкретно о боксе, но то, что он делал в Glory… Алекс Перейра уже тоже в UFC. Есть очень много ребят. Макса Холлоуэя можно было бы назвать лучшим боксёром, но у него нет нокаутов. Он хорош в том, что идёт вперёд, у него высокий темп, отличная техника. Но если у тебя нет удара, как ты можешь быть лучшим боксёром?», — сказал Чикадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022