Чикадзе назвал лучших боксёров в UFC

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе рассказал, кого он считает лучшими боксёрами в лиге.

«Думаю, Пётр Ян – очень хороший боксёр, то же самое могу сказать об Илье Топурии. Исраэль Адесанья — отличный страйкер. Не могу сказать конкретно о боксе, но то, что он делал в Glory… Алекс Перейра уже тоже в UFC. Есть очень много ребят. Макса Холлоуэя можно было бы назвать лучшим боксёром, но у него нет нокаутов. Он хорош в том, что идёт вперёд, у него высокий темп, отличная техника. Но если у тебя нет удара, как ты можешь быть лучшим боксёром?», — сказал Чикадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.