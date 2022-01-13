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«Было приятно познакомиться». Валентина Шевченко встретилась с Тиной Канделаки

«Было приятно познакомиться». Валентина Шевченко встретилась с Тиной Канделаки
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Киргизский боец Валентина Шевченко разместила новый пост в «инстаграме», в котором рассказала о знакомстве с известная российской журналисткой и телеведущей Тиной Канделаки.

«Было приятно познакомиться, дорогая Тина!», — подписала совместную фотографию Шевченко.

Публикация доступна в «инстаграме» Валентины Шевченко.

«Валентина Шевченко — это не просто женщина, которая бьёт. Эта женщина — действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Смотрите и убедитесь, что не бывает правильного гендера для покорения высот, бывает талант», — написала Канделаки в своём «инстаграме.

Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.

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