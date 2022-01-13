«Было приятно познакомиться». Валентина Шевченко встретилась с Тиной Канделаки

Киргизский боец Валентина Шевченко разместила новый пост в «инстаграме», в котором рассказала о знакомстве с известная российской журналисткой и телеведущей Тиной Канделаки.
«Было приятно познакомиться, дорогая Тина!», — подписала совместную фотографию Шевченко.
Публикация доступна в «инстаграме» Валентины Шевченко.
«Валентина Шевченко — это не просто женщина, которая бьёт. Эта женщина — действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе. Смотрите и убедитесь, что не бывает правильного гендера для покорения высот, бывает талант», — написала Канделаки в своём «инстаграме.
Последний бой Шевченко провела на турнире UFC 266, где встречалась с представительницей США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.
- 13 января 2022
-
13:56
-
13:18
-
13:11
-
13:03
-
12:52
-
11:55
-
11:45Чикадзе назвал лучших боксёров в UFC Эксклюзив
-
10:48
-
09:44
-
09:19
-
08:59
-
05:10
-
00:17
- 12 января 2022
-
23:16
-
22:34
-
21:27
-
21:01
-
20:28
-
20:10
-
19:04
-
18:35
-
17:56
-
17:24
-
17:10
-
16:22
-
15:54
-
15:23
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:10
-
12:57
-
11:45
-
11:06
-
10:54