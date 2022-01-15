Сехудо — президенту UFC Уайту: ну же, Дана, или иногда правда ранит

34-летний американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе Генри Сехудо высказался о решении UFC выбрать в качестве замены Макса Холлоуэя Чон Чхан Сона на бой с австралийцем Алексом Волкановски на турнире UFC 273. Сехудо оставил несколько сообщений в своём «твиттере», обратившись к президенту промоушена Дане Уайту.



«Быть может, если бы у меня были светлые волосы и голубые глаза или если бы я был канадцем, то тогда ты бы мне его подарил? Я защищаю оба пояса, в отличие от Жоржа Сен-Пьера. Я отошёл от дел, чтобы дать шанс остальной части дивизиона. Ты явно боишься, что я выиграю. Ну же, Дана, или иногда правда ранит», — написал Сехудо.



Напомним, Холлоуэй отказался от участия в турнире UFC 272, на котором должен был встретиться с Волкановски, из-за травмы. UFC 273 запланирован на 9 апреля.

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