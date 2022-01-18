Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иранский боксёр приговорён к смертной казни за протесты 2019 года

Иранский боксёр приговорён к смертной казни за протесты 2019 года
Комментарии

Иран приговорил к смерти местного чемпиона по боксу Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за его роль в протестах 2019 года. Его признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий.

Пользователи социальных сетей призвали власти спасти его жизнь, а в «Твиттере» появился хэштег #SaveMohammadJavad.

Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), политическое крыло оппозиционной группы «Народные моджахеды» (MEK), объявленной в Иране вне закона, в своём заявлении сообщил, что обвинения против него включают поддержку MEK.

Навид Афкари, 27-летний борец, побеждавший на национальных соревнованиях, был повешен в сентябре 2020 года в южном городе Шираз после того, как был осуждён за убийство во время протестов, потрясших город за два года до этого.

Он жаловался, что его пытались заставить признаться в содеянном, применяя такие методы, как избиение и впрыскивание алкоголя в нос.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022