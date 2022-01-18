Иранский боксёр приговорён к смертной казни за протесты 2019 года

Иран приговорил к смерти местного чемпиона по боксу Мохаммада Джавада Вафаеи-Сани за его роль в протестах 2019 года. Его признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий.

Пользователи социальных сетей призвали власти спасти его жизнь, а в «Твиттере» появился хэштег #SaveMohammadJavad.



Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI), политическое крыло оппозиционной группы «Народные моджахеды» (MEK), объявленной в Иране вне закона, в своём заявлении сообщил, что обвинения против него включают поддержку MEK.

Навид Афкари, 27-летний борец, побеждавший на национальных соревнованиях, был повешен в сентябре 2020 года в южном городе Шираз после того, как был осуждён за убийство во время протестов, потрясших город за два года до этого.



Он жаловался, что его пытались заставить признаться в содеянном, применяя такие методы, как избиение и впрыскивание алкоголя в нос.