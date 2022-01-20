«На меня было колоссальное давление». 10 лет назад Хабиб дебютировал в UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как десять лет назад дебютировал в промоушене.



«Ровно 10 лет назад, в 2012 году я дебютировал в лучшей лиге мира. На тот момент это казалось нереальным — стать бойцом из России в UFC. До меня в UFC 10 лет не было ни одного бойца из России.



На меня было колоссальное давление, в самом октагоне я до этого никогда не дрался и не тренировался. Я даже октагон вживую никогда не видел, до этого в СНГ выступал только на ковре или в ринге.



Помню, когда прилетел с дебютного боя домой, отец сказал мне: «А ты думал, что тебе будет там легко, или ты думал, тебя там так долго ждали, что ли? Ты — один из 600 бойцов, подписанных в этой лиге, хочешь стать лучшим — надо тренироваться, надеяться и терпеть».



Когда отец говорил мне такие слова, я про себя думал: «Не буду ничего ему говорить, придёт время, и просто на деле покажу ему, как далеко я намерен зайти». Я был нереально заряжен и мотивирован.



Всё, что я делал в спорте, в первую очередь было адресовано отцу. Я всегда хотел доказать ему, что могу стать лучшим», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».