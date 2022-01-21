Дана Уайт не исключил возможное участие Джейка Пола в UFC

Президент UFC Дана Уайт не исключил, что известный блогер Джейк Пол может выступить в UFC, несмотря на недавний конфликт между Даной и Джейком.
«Дело не в том, что у меня нет к нему уважения, я даже не знаю этого пацана. Честно говоря, вот здесь и сейчас — последний раз, когда вы слышите из моих уст что-то о нём. Я закончил с этим.
Позволил бы я ему выступать в UFC? Он может делать всё, что хочет. Я не знаю. Я не думаю, что это когда-то случится, но я зарёкся говорить «никогда», — приводит слова Даны Уайты Mirror со ссылкой на подкаст Full Send.
В декабре Пол победил Тайрона Вудли нокаутом в шестом раунде в матче-реванше по боксу, подняв свой непобеждённый боксёрский рекорд до 5-0. С тех пор Пол призывает звезду UFC Хорхе Масвидаля к поединку в боксе или ММА, если Уайт согласится на условия, предложенные американским блогером.
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