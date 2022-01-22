Майк Тайсон назвал любимого бойца в UFC: это не Нурмагомедов

Американский экс-боксёр в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон назвал своего любимого бойца UFC. Им оказался Ройс Грейси.

Тайсон поддерживает тёплые отношения со многими бойцами UFC. Во многих своих подкастах Тайсон задействовал Генри Сехудо.

«Я всегда любил Ройса Грейси. Он был всеобщим другом, и он был «Давидом, побеждающим всех Голиафов». Но теперь все знают его стиль, теперь вы знаете», — сказал он в подкасте Full Send Podcast.

Ройс Грейс — бразильский боец смешанных боевых искусств, мастер бразильского джиу-джитсу, входит в Зал славы UFC. Впервые он победил в 1993 году на турнире UFC 1: The Beginning. Затем одержал 10 побед подряд. Майк Тайсон в то время был на пике своей боксёрской карьеры.