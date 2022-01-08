Тайсон наступил на нокаутированного соперника. Уже в дебютном бою Майк был неуправляем

В нынешнем году исполнится уже 17 лет с момента завершения профессиональной карьеры Майка Тайсона. Да-да, 17, в это сложно поверить. А уж если задуматься о начале пути легендарного боксёра, то в профи он дебютировал 37 лет назад. Более того, мало кто задумывается о том, что Майк выступал и на любительских рингах. Об этой части карьеры американца известно меньше всего. Данный материал призван хоть немного заполнить этот пробел. Рассказываем о первом в жизни поединке Майка.

Спасение из Браунсвилля

Большинство фанатов Железного Майка прекрасно знают, что их любимец прошёл через очень непростое детство. Тайсон до определённого времени был совершенно неспособен защищать себя, но ближе к отрочеству в нём произошли перемены. Парни из откровенно бандитских районов прониклись к Майку уважением, которое выражалось и в том, что подростка стали привлекать к грабежам и разбоям. Тайсона по уши затянуло в уличную жизнь, а по возвращении домой он систематически подвергался побоям со стороны матери. В это же время будущий чемпион мира уже баловался наркотиками. Логично, что такой образ жизни очень скоро привёл к попаданию в исправительные учреждения для малолетних.

«Споффорд» был исправительным центром временного заключения для несовершеннолетних, расположенным в Хантс-Пойнт в Бронксе. Я слышал жуткие истории о «Споффорде». Рассказывали, что там в ходу были избиения другими заключёнными и тюремщиками. Понятное дело, меня всё это не слишком воодушевляло. Мне выдали какую-то одежду и отвели на ночь в камеру.

Утром я был в ужасе. Я понятия не имел, что меня ожидает на новом месте. Но когда пришёл в столовую на завтрак, это было похоже на встречу с одноклассниками. Сразу же увидел своего приятеля Кёртиса, парня, с которым я ограбил дом и которого хозяин отделал под орех. Затем я увидел и других своих старых партнёров. «Расслабься! – сказал я сам себе. – Здесь все свои». После того первого раза я попадал в «Споффорд» и покидал его, словно ходил на работу. «Споффорд» стал для меня местом частого кратковременного пребывания».

Такое восприятие исправительного учреждения привело к тому, что Тайсон, возвращаясь в родной район, не останавливался. Он по-прежнему нарушал закон, не вразумляло его и то, что многие его друзья или просто знакомые погибали в перестрелках буквально из-за пары сотен долларов. В итоге Тайсон попадал во всё более и более жёсткие ювенальные учреждения. В одном из них и состоялось знакомство с тренером Бобби Стюартом, что привело к дальнейшему переходу под крыло Каса Д’Амато. Таким образом, Майк начал постепенно уходить из-под губительного влияния Браунсвилля.

Первый бой в жизни

У Тайсона появилась новая страсть – бокс. На самом деле, всё происходило очень быстро. Но жизнь Майка была настолько насыщенной, что пытаться уложить эти эпизоды юношества в несколько предложений было бы даже кощунственно. Потому, минуя историю первых тренировок будущего чемпиона мира, а также то, как на него влиял великий Д’Амато, перейдём непосредственно к первому бою Майка в карьере. Формально считается, что он провёл его лишь в 1981 году, но сам Тайсон признавался, что участвовал в несанкционированных, но вполне себе настоящих встречах ещё в 1980 году, когда ему было только 14 лет, и было это по-настоящему захватывающе. Очевидно, что видео этого поединка не достать, так что никто и ничто не сможет описать его лучше, чем сам Тайсон.

«Никогда не забуду своего первого любительского боя. Он состоялся в Бронксе в небольшом зале. Зал был ещё тем гадюшником. Такие боксёрские встречи назывались «курилками», поскольку воздух был настолько насыщен сигаретным дымом, что можно было с трудом различить парня, стоявшего перед тобой. «Курилки» были несанкционированными поединками, что по существу означало, что они были незаконными. Там не было медработников или машин «Скорой помощи», дежуривших снаружи.

Непосредственно перед боем я был так напуган, что чуть не сбежал. Вспоминал всю ту подготовку, через которую я прошёл вместе с Касом. Даже после всех проведённых спаррингов я по-прежнему не был уверен в своих силах для того, чтобы встретиться с кем-либо на ринге.

Я был вместе с Тедди Атласом, своим тренером. Сказал ему, что зайду в магазин на минутку, спустился вниз и сел на ступеньку лестницы, ведущей к метро. На какое-то мгновенье подумал, что мог бы запросто сесть на поезд и вернуться в Браунсвилль. Однако затем я вспомнил все наставления Каса, расслабился, во мне взыграла гордость, я встал и вернулся в зал. Я дрался со взрослым пуэрториканским парнем. Ему было 18 лет, он был на четыре года старше меня. Мы упорно бились два раунда, а в третьем раунде я отбросил его на канаты и затем нанёс такой удар, что буквально выбил его капу, которая улетела к шестому ряду зрителей. Он вырубился. Я впал в транс. Это была любовь с первого боя. Я не знал, как ознаменовать свой триумф, поэтому наступил на противника. Я вскинул руки вверх и наступил на него.

«Слезай, чёрт подери! Что ты делаешь, блин, зачем ты наступил на парня?» – закричал мне рефери. Кас ждал отчёта у телефона в Катскилле. Тэдди позвонил ему и рассказал обо всём. Кас был так взволнован, что его друг Дон, который выезжал за город вместе с нами, на следующее утро был вынужден рассказывать ему о моём бое снова.

Я возвращался в «курилку» каждую неделю. Ты шёл в раздевалку, там была куча парней, которые рассматривали друг друга. Ты сообщал им о своём весе, сколько у тебя было боёв. Обычно я говорил, что я старше 14. Там было не так много 14-летних весом до 90 кг, поэтому я всегда дрался с парнями постарше. Эти «курилки» много значили для меня, гораздо больше, чем для других парней. Если бы у меня не было этих «курилок», я бы, очевидно, завершил свои дни в сточной канаве», — писал Тайсон в своей книге.

Таким образом, уже в 14 лет Майк показал свою неуправляемость и способность делать шоу. Уже через много лет зрители стали свидетелями нападок на рефери в бою с Саварезе, укуса Холифилда и многого другого. Но начиналось всё не менее эффектно.

Что было дальше?

Дальше Тайсон провёл официальный дебют в любителях. Случилось это в 1981 году. Майк щёлкал соперников как орешки и очень быстро стал одним из самых устрашающих нокаутёров. Тем не менее даже слава на всю страну не стала тем фактором, который успокоил бы всех демонов Майка. Временами он снова возвращался в родной район, где опять нарушал закон и испытывал соблазн окончательно встать на кривую дорожку.

Но у Каса Д’Амато были огромные планы, главный из которых заключался в участии в домашних Олимпийских играх (Лос-Анджелес-1984). И постоянные внушения авторитетного тренера и человека, фактически ставшего отцом, возымели эффект. Майк твёрдо решил посвятить себя боксу.

Но удача отвернулась от Майка. Невзирая на то, что 17-летний паренёк был явным кандидатом на участие в главном старте четырёхлетия, ему вставляли палки в колёса. Основной конкурент Тайсона был гораздо более опытным, речь о Генри Тиллмане. На любительском уровне Тайсон с ним встретился дважды и в обоих случаях проиграл, что и стало основанием для того, чтобы на Олимпиаду поехал Тиллман. Поражения Майка были очень спорными, о чём мы писали в отдельном материале. Кас Д’Амато рвал и метал. По его словам, федерация просто решила наказать лично его за несговорчивость и слишком твёрдый характер.

«Кас был в ярости. Он начал ругаться и попытался ударить одного из олимпийских чиновников США. Кевин Руни и кто-то из должностных лиц вынуждены были удерживать его. Я в тот момент был настолько занят своими собственными мыслями, что решил, будто поведение Каса связано исключительно со мной. Когда я стал старше, понял, что эта история в действительности уходит своими корнями в прошлое около 30 лет назад. Это были его страхи, его бесы, его духи-искусители, и они на самом деле имели мало общего со мной. Такова история о Касе, которого обманули и лишили славы. Я до недавнего времени даже не знал, что Кас просил нашего друга Марка, который работал на ФБР, обратиться в окружную федеральную прокуратуру в Олбани, чтобы провести расследование в связи с присуждением побед Тиллману», — писал Тайсон.

Как бы то ни было, за ту обиду, свою и тренерскую, и даже за пролитые слёзы Тайсону удалось поквитаться. Уже в профессионалах Майк снова встретился с Тиллманом, и вот там-то шансов у Генри уже не было. Железный Майк одержал досрочную победу.