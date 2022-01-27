Багдасарян и Володин прокомментируют турнир Eagle FC в Майами

Стало известно, что комментаторы Давид Багдасарян и Олег Володин будут работать на турнире Eagle FC в Майами, который состоится 28 января.

«Большие новости, ребят! Мы становимся частью Eagle FC, и в эти выходные будем комментировать первый турнир EAGLE в Майами.



Двойной кайф, что первый же турнир лиги, на котором я буду работать, возглавляет Тайрон Спонг, за которого я всегда болел с двойной силой. Безмерно рад такой возможности, работаем. Спасибо команде Eagle!», — написал Багдасарян в своём «инстаграме».

Ранее пресс-служба лиги Eagle FC представила промовидео к поединку между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и голландским боксёром Тайроном Спонгом. Этот бой станет главным событием спортивного шоу.