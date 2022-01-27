Харитонов перед боем со Спонгом настроен решительно: только вперёд!

Российскй боец смешанных единоборств Сергей Харитонов разместил видеообращение к болельщикам в своём «инстаграме» с FLX арены, где пройдет первый в истории турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44.



«Я буду драться со Спонгом. Надеюсь, ждёте, болеете. Мы готовы! Только вперёд!» — поделился планами на победу Харитонов.

«Ну что 2 дня до боя!!! Только вперёд!!!!!!» — подписал видеообращение Десантник.



Турнир Eagle FC 44 состоится в ночь с 28 на 29 января в Майами (штат Флорида, США).



В главном событии бойцовского вечера встретятся российский ветеран ММА Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр нидерландец Тайрон Спонг.



В соглавном бою встретятся бывший боец UFC американец Рашад Эванс и бразильский грэпплер Габриэль Чекко. Россию представит непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов (9-0).



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий вокруг дебюта промоушена Хабиба Нурмагомедова за океаном.