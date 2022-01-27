Харитонов перед боем со Спонгом настроен решительно: только вперёд!

Российскй боец смешанных единоборств Сергей Харитонов разместил видеообращение к болельщикам в своём «инстаграме» с FLX арены, где пройдет первый в истории турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44.
«Я буду драться со Спонгом. Надеюсь, ждёте, болеете. Мы готовы! Только вперёд!» — поделился планами на победу Харитонов.
«Ну что 2 дня до боя!!! Только вперёд!!!!!!» — подписал видеообращение Десантник.
Турнир Eagle FC 44 состоится в ночь с 28 на 29 января в Майами (штат Флорида, США).
В главном событии бойцовского вечера встретятся российский ветеран ММА Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр нидерландец Тайрон Спонг.
В соглавном бою встретятся бывший боец UFC американец Рашад Эванс и бразильский грэпплер Габриэль Чекко. Россию представит непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов (9-0).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий вокруг дебюта промоушена Хабиба Нурмагомедова за океаном.
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