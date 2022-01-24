Харитонов беспомощно кувыркался по рингу. «Не дожил» до гонга две секунды

28 января в Майами (штат Флорида, США) состоится первый в истории турнир лиги Хабиба на территории США – Eagle FC 44. В его главном событии встретятся известный ветеран смешанных единоборств Сергей Харитонов и профессиональный кикбоксёр и боксёр Тайрон Спонг. Нидерландец суринамского происхождения является фаворитом схватки. Дело не только в том, что лучшие годы россиянина уже позади и последние его бои лишь подтверждают это. Суть ещё и в навыках Спонга.

Тайрон – базовый кикбоксёр. В этой дисциплине в его послужном списке победы над Забитом Самедовым, Киотаро Фудзимотой и Мелвином Манхуфом. Кроме того, он достойно конкурировал с Алистаром Оверимом и Гёкханом Саки. В общем, Спонг очень и очень крепкий соперник в стойке. А с учётом того, что Харитонов также давно рассчитывает только на ударку, ему придётся нелегко.

К тому же опыт выступлений Десантника в кикбосинге говорит о том, что Харитонов в битвах с представителями этой дисциплины чувствует себя не лучшим образом. Одно из самых болезненных поражений в кикбоксинге Сергей потерпел в 2010 году. Тогда россиянин выступил на турнире K-1 World Grand Prix в Токио. Его соперником стал почти двухметровый гигант из Индии Джайдип Сингх.

Харитонов, явно уступая сопернику в росте и размахе рук, вынужден был искать пути к выходу на ближнюю дистанцию. Сергей не стал изобретать велосипед. Вспомнив свои навыки, приобретённые ещё в любительском боксе, он постоянно прессинговал оппонента и выбрасывал немало ударов. По сути, Десантник вёл классический боксёрский поединок. Сингх напротив, пользовался широким арсеналом. На старте боя он выбросил несколько крепких лоу-киков. Позже индиец начал подключать и руки. Тем не менее первая половина раунда ушла в копилку Харитонова, уж слишком хороша была его комбинационная работа по этажам.

Но на последней минуте первой трёхминутки россиянин заигрался в атаке и пропустил мощный боковой точно в челюсть. Сергея повело, тут же он пропустил ещё один мощный удар, но вовремя сориентировался и попытался спастись в клинче. Рефери быстро растащил бойцов, и Сингх, почувствовав вкус победы, рванул вперёд. Россиянин пытался сбить пыл Джайдипа контратаками, но, уже по-настоящему поплыв, пропустил ещё несколько ударов.

Атака справа отправила Харитонова на канвас. Да не просто отправила, Сергей буквально беспомощно кувыркался по рингу и едва не вылетел за канаты. Рефери открыл счёт нокдауну, но Десантник выразил готовность продолжать. Однако делать этого не стоило. Практически первая же атака Сингха после возобновления схватки пришлась в цель. Левый прямой и правый сбоку завершили начатое. Харитонов пытался устоять, но ноги предательски разъезжались в стороны. Видя всё это, рефери остановил поединок, до гонга наш боец «не дожил» две секунды.

Таким образом, Харитонов проиграл почти двухметровому индийцу уже в первом раунде. Сингх размотал Сергея буквально за три минуты. При всём уважении к Джайдипу, он – не самый выдающийся кикбоксёр. Но даже от него, будучи моложе на 12 лет, Харитонов потерпел жестокое поражение. Сложно представить, что с Десантником сделает более классный и техничный Спонг, если Сергей не придумает ничего экстраординарного. Кажется, этот бой для него – большая ошибка. Впрочем, в любом случае желаем Харитонову победы.