Eagle FC 44: Хабиб бросил Харитонова под танк. На Десантника вывели элитного боксёра. LIVE

В ночь с 28 на 29 января в Майами (штат Флорида, США) состоится исторический турнир Eagle FC 44. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию событий вокруг дебюта промоушена Хабиба Нурмагомедова за океаном. В главном событии бойцовского вечера встретятся российский ветеран ММА Сергей Харитонов и бывший чемпион Латинской Америки по кикбоксингу и непобеждённый боксёр (14 (13КО) – 0 – 0) Тайрон Спонг.
В соглавном бою встретятся бывший боец UFC американец Рашад Эванс и бразильский грэпплер Габриэль Чекко. Россию представит непобеждённый дагестанец Рамазан Курамагомедов (9-0).
Всё самое интересное – на «Чемпионате».
Александр Шлеменко дал прогноз на бой Спонг — Харитонов
Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением по поводу предстоящего боя россиянина Сергея Харитонова и голландца Тайрона Спонга в лиге Хабиба Нурмагомедова.
«Даже если был вариант с Сильвой, то Харитонов — тоже интересный выбор. Для российской публики это супер. Топовых бойцов не так много. Конечно, Харитонов может представлять российские ММА. Это же ни на что не влияет. Болельщики сами для себя решат — интересен им Харитонов или нет.
Его бой со Спонгом должен быть крутым. У них обоих крутые шансы выиграть. Посмотрим, что окажется сильнее — российская школа бокса или голландский кикбоксинг», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сергей Харитонов обратился к Хабибу Нурмагомедову
Сергей Харитонов поблагодарил Хабиба Нурмагомедова за оказанное ему доверие выступить в главном бою на первом турнире Eagle FC в США.
«Для меня большая честь выступить в первом турнире Хабиба в Америке. Я даже не думал, просто сказал «да». Спонг — отличный оппонент. Он, как и я, — ударник. Думаю, мы покажем отличный бой», — отметил Харитонов.
Спонга готовил к бою Вассел, нокаутировавший Харитонова
36-летний суринамский кикбоксёр Тайрон Спонг рассказал о своей подготовке к бою с россиянином Сергеем Харитоновым и о том, кто ему помогал в ходе подготовки.
«Он [кэмп] прошёл отлично. Это мой первый бой в ММА за долгий период времени. Подготовка к этому бою сильно отличалась от моих прошлых сборов — тренировки были иными, упражнения на тело были другими, так как за последнее время соперники дважды менялись. Но в конечном итоге я так здорово подготовлен, что мне должно быть всё равно, с кем драться.
С кем я спарринговался? У меня было около 70 спарринг-партнеров. Но самые важные для меня — это Стив Маури и Линтон Васселл», — сказал Спонг на YouTube-канале Sherdog.com.
Напомним, Васселл нокаутировал Харитонова во втором раунде на турнире Bellator 234 в ноябре 2019 года.
Egle FC 44: Спонг – Харитонов, где смотреть бой
Трансляция турнира Eagle FC 44, который пройдёт в ночь на 29 января 2022 года, с главным боем Тайрон Спонг – Сергей Харитонов будет доступна бесплатно на платформе FLX Castе (https://linktr.ee/eaglefc).
Хабиб Нурмагомедов купил лигу за $ 1 млн
28 ноября 2020 года стало известно, что Орёл выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship). Принято считать, что Нурмагомедов выплатил s 1 млн. Промоушен был переименован в Eagle FC и названы задачи: вывести организацию на уровень одной из лучших в мире. И вот, спустя всего 14 месяцев команда Хабиба проводит турнир в США. Орёл заявил, что лига планирует провести в Майами 7-8 турниров в 2020 году. Для этих целей специально был построен комплекс, напоминающий по функционалу Apex UFC.
Полный кард турнира Eagle FC 44: Спонг — Харитонов
За время подготовки первого турнира Хабиба на американской земле, состав участников несколько раз менялся. За пять суток до старта кард выглядит таким образом:
Основной кард
- Тайрон Спонг — Сергей Харитонов
- Рашад Эванс — Габриэль Чекко
- Рей Борг — Коди Гибсон
- Рамазан Курамагомедов — Джон Ховард
- Раймонд Магомедалиев – Энтони Нжокуани
Предварительный кард
- Арман Оспанов – Дилан Сальвадор
- Йорган Де Кастро – Шон Ашер
- Майлс Хасингер – Демаркус Джексон
- Шон Банч – Ади Алик
- Лоик Раджабов – Зак Зейн
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