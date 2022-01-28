«Шаг за шагом». Хабиб показал групповое фото с друзьями и коллегами

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав фотографию с товарищами и коллегами. На снимке присутствуют менеджер Ризван Магомедов, американский экс-чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весах Генри Сехудо, бывший боец UFC Чейл Соннен, чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман и известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.
«Шаг за шагом. День сегодня был что надо», — подписал фото Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, в ночь с 28 на 29 января мск в Майами (США) пройдёт турнир промоушена Хабиба Eagle FC 44. Главным событием соревнований станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и голландцем Тайроном Спонгом.
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