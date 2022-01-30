Хендерсон рассказал, о чём говорил с Хабибом после победы над Мамедовым

Бывший чемпион UFC, боец Bellator Бенсон Хендерсон рассказал, о чём говорил с другим бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после победы над Исламом Мамедовым.

«О чём я говорил с Хабибом после завершения поединка? Сказал ему, что являюсь его большим фанатом. Кроме того, видел и слышал кое-какие разговоры насчёт Eagle FC», — сказал Хендерсон на пресс-конференции после завершения турнира.

Напомним, ранним утром 30 января по московскому времени в Финиксе (штат Аризона, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 273. В его соглавном событии Ислам Мамедов встретился с Бенсоном Хендерсоном и проиграл тому раздельным решением судей. В главном бою шоу Валентин Молдавский уступил Райану Бейдеру.