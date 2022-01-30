Президент Bellator Кокер — о промоушене Хабиба: я сказал им, что у нас есть свой бизнес

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что готов оказывать поддержку экс-чемпиону UFC, россиянину Хабибу Нурмагомедову в его развитии своей лиги Eagle FC.



«Я не видел турнир, но рад, что Харитонов победил. Он провёл хороший поединок. Что я думаю о Хабибе, Али и Мендесе? Мы работали с Хавьером много лет, у нас высокий уровень доверия. Мы дружим. Хабиб очень уважаем в мире единоборств. У нас с ним хорошие отношения, так что мы их поддерживаем, будем поддерживать настолько, насколько сможем. Я сказал им, что у нас есть свой бизнес, но мы будем стараться их поддерживать», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 273.



Напомним, россиянин Сергей Харитонов встречался с представителем Нидерландов Тайроном Спонгом в главном событии Eagle FC 44. Победу техническим нокаутом праздновал Сергей.