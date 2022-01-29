Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Сергей Харитонов досрочно победил Тайрона Спонга на турнире Eagle FC 44

Хабиб угадал с Харитоновым. Десантник-самбист катком переехал элитного боксёра
Микаил Гусейнов
Сергей Харитонов досрочно победил Спонга. Обзор
Комментарии
Хватит насмехаться над Сергеем. Он по-прежнему в большом порядке.

В Майами (штат Флорида, США) завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44. Это был первый визит молодого промоушена за океан, так что шоу, без преувеличения, было историческим. В его главном событии выступили тяжеловесы. Ветеран смешанных единоборств, в некотором роде уже легендарный Сергей Харитонов встретился с известным кикбоксёром Тайроном Спонгом.

Хабиб дал Харитонову элитного боксёра. Десантник переехал того за 8 минут Хабиб дал Харитонову элитного боксёра. Десантник переехал того за 8 минут

Фаворитом противостояния значился нидерландец суринамского происхождения. Почему? Здесь всё было просто. Во-первых, он моложе оппонента. Во-вторых, закономерно ожидалось, что схватка пройдёт в стойке, где у более шустрого базового кикбоксёра должно было быть явное преимущество. Не смущало и то, что Спонг был вне спорта более двух лет. Более того, большинство экспертов не смущал и тот факт, что в ММА у Тайрона было всего два боя. О биографии нидерландца мы уже говорили не раз. В первую очередь он прославился как классный кикбоксёр (более 100 побед) и боксёр (14-0).

Что касается Харитонова, с одной стороны, в теории, он также может похвастать универсализмом. Но его опыт в боксе на профессиональном уровне пока уж очень скромный. В кикбоксинге он особых успехов не достиг, а на стезе смешанных единоборств у него давно наступил кризис. Странные победы на второстепенных турнирах скорее вызывали вопросы, чем восторг. А на серьёзном уровне Десантник проигрывал, как это было в минувшем году на шоу Bellator в схватке с Чейком Конго. Так что, по сути, выступление в мейн ивенте в лиге Хабиба стало едва ли не последним шансом ветерана перезапустить карьеру в ММА и восстановить своё реноме.

Харитонов беспомощно кувыркался по рингу. «Не дожил» до гонга две секунды Харитонов беспомощно кувыркался по рингу. «Не дожил» до гонга две секунды

Уже со стартовых секунд стало понятно, что он действительно настроен это сделать. Сергей неплохо начал работать джебом. Спонг хорошо двигался, выбросил лоу-кик, а затем мощнйший мидл-кик, а потом случился перевод в партер от россиянина. На этом раунд для Тайрона практически закончился. На протяжении более четырёх минут Харитонов измывался над соперником. Сначала была попытка провести удушающий, а затем переход к методичному разбору с последующим выходом в фул-маунт. В эти минут Спонг принял на себя огромный урон, но всё же сумел выжить до конца пятиминутки.

Права на видео принадлежат лиге Eagle FC. Видео доступно на странице Eagle FC в «Инстаграме».

Во втором раунде Сергей попробовал сразу же перевести оппонента в партер. Тот сумел защититься. Тогда Харитонов уже не форсировал события и дал нидерландцу суринамского происхождения поработать в стойке, где Тайрона считали фаворитом. Каково же было удивление, когда стало понятно, что Десантник не уступает Спонгу и тут. Сергей пропускал, но раз за разом доносил до оппонента разрушительный джеб. Так продолжалось около двух минут, а потом Харитонов оформил ещё один перевод. В партере он быстро занял полностью доминирующую позицию и принялся разбивать оппонента. Все замечания рефери, адресованные Спонгу по поводу того, что необходимо защищаться, ни к чему не привели. Тайрон был бы и рад выполнить эту команду, но Харитонов такой возможности не давал. В результате третий в клетке вынужден был вмешаться и остановить схватку.

Десантник-самбист одержал не просто досрочную победу, он буквально катком переехал достаточно элитного боксёра и топового кикбоксёра в одном лице. Думается, что всем тем, кто продолжает насмехаться над Сергеем, пора перестать это делать. Даже в 41 год он доказал, что по-прежнему в полном порядке. Потому его слова о желании завоевать пояс лиги Eagle FC не кажутся просто словами. Кажется, Хабиб угадал с подписанием в лигу российского ветерана. Что же, поздравляем Сергея, ну а Спонгу желаем скорейшего восстановления после тяжелейшего поединка.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022