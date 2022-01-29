Хабиб угадал с Харитоновым. Десантник-самбист катком переехал элитного боксёра

В Майами (штат Флорида, США) завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 44. Это был первый визит молодого промоушена за океан, так что шоу, без преувеличения, было историческим. В его главном событии выступили тяжеловесы. Ветеран смешанных единоборств, в некотором роде уже легендарный Сергей Харитонов встретился с известным кикбоксёром Тайроном Спонгом.

Фаворитом противостояния значился нидерландец суринамского происхождения. Почему? Здесь всё было просто. Во-первых, он моложе оппонента. Во-вторых, закономерно ожидалось, что схватка пройдёт в стойке, где у более шустрого базового кикбоксёра должно было быть явное преимущество. Не смущало и то, что Спонг был вне спорта более двух лет. Более того, большинство экспертов не смущал и тот факт, что в ММА у Тайрона было всего два боя. О биографии нидерландца мы уже говорили не раз. В первую очередь он прославился как классный кикбоксёр (более 100 побед) и боксёр (14-0).

Что касается Харитонова, с одной стороны, в теории, он также может похвастать универсализмом. Но его опыт в боксе на профессиональном уровне пока уж очень скромный. В кикбоксинге он особых успехов не достиг, а на стезе смешанных единоборств у него давно наступил кризис. Странные победы на второстепенных турнирах скорее вызывали вопросы, чем восторг. А на серьёзном уровне Десантник проигрывал, как это было в минувшем году на шоу Bellator в схватке с Чейком Конго. Так что, по сути, выступление в мейн ивенте в лиге Хабиба стало едва ли не последним шансом ветерана перезапустить карьеру в ММА и восстановить своё реноме.

Уже со стартовых секунд стало понятно, что он действительно настроен это сделать. Сергей неплохо начал работать джебом. Спонг хорошо двигался, выбросил лоу-кик, а затем мощнйший мидл-кик, а потом случился перевод в партер от россиянина. На этом раунд для Тайрона практически закончился. На протяжении более четырёх минут Харитонов измывался над соперником. Сначала была попытка провести удушающий, а затем переход к методичному разбору с последующим выходом в фул-маунт. В эти минут Спонг принял на себя огромный урон, но всё же сумел выжить до конца пятиминутки.

Права на видео принадлежат лиге Eagle FC. Видео доступно на странице Eagle FC в «Инстаграме».

Во втором раунде Сергей попробовал сразу же перевести оппонента в партер. Тот сумел защититься. Тогда Харитонов уже не форсировал события и дал нидерландцу суринамского происхождения поработать в стойке, где Тайрона считали фаворитом. Каково же было удивление, когда стало понятно, что Десантник не уступает Спонгу и тут. Сергей пропускал, но раз за разом доносил до оппонента разрушительный джеб. Так продолжалось около двух минут, а потом Харитонов оформил ещё один перевод. В партере он быстро занял полностью доминирующую позицию и принялся разбивать оппонента. Все замечания рефери, адресованные Спонгу по поводу того, что необходимо защищаться, ни к чему не привели. Тайрон был бы и рад выполнить эту команду, но Харитонов такой возможности не давал. В результате третий в клетке вынужден был вмешаться и остановить схватку.

Десантник-самбист одержал не просто досрочную победу, он буквально катком переехал достаточно элитного боксёра и топового кикбоксёра в одном лице. Думается, что всем тем, кто продолжает насмехаться над Сергеем, пора перестать это делать. Даже в 41 год он доказал, что по-прежнему в полном порядке. Потому его слова о желании завоевать пояс лиги Eagle FC не кажутся просто словами. Кажется, Хабиб угадал с подписанием в лигу российского ветерана. Что же, поздравляем Сергея, ну а Спонгу желаем скорейшего восстановления после тяжелейшего поединка.