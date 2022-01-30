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Минеев: в России у меня гонорары на уровне топов в UFC. Мне нечего делать в Америке

Минеев: в России у меня гонорары на уровне топов в UFC. Мне нечего делать в Америке
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Знаменитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, что не собирается уезжать в США.

«Почему провёл так мало сборов в Америке? Потому что я россиянин. Я русский. Хочу тренироваться здесь. У меня здесь команда, и меня здесь всё устраивает. Жить в Америке… Ну, не знаю. Может быть, кому-то и хочется жить в Америке. Меня сегодня здесь, в России, всё устраивает. У меня гонорары здесь на уровне топов в UFC. Знаете, работать на дядю Сэма, жить там и ждать подачку, которую кинут матчмейкеры, зависеть от их решения — это всё я уже пережил. Прожитый этап.

Я сначала подумал: зачем мне ехать в Америку, если мне здесь многому надо научиться? Овладеть базой борьбы и так далее. Так я поехал в Дагестан. Я не говорю, что в Америке плохо, но лично там мне делать нечего. Дерусь в России, меня знают в России, и я хочу творить историю здесь», — приводит слова Минеева «Спорт-экспресс».

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