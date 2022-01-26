«Маленьких бить нельзя». Минеев — о возможном противостоянии с Макгрегором

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев считает, что ему не о чем говорить с 33-летним ирландским экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я мало себе представляю, о чём мы могли бы с ним поговорить. Хотя языкового барьера не будет. У нас разная весовая категория. Толковать с ним не о чем и драться мы с ним не будем. Я как-то так воспитан, что маленьких бить нельзя. А он по сравнению со мной малыш», — сказал Минеев.

Публикация доступна в инстаграм-аккаунте Минеева.

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

В последний раз Макгрегор сражался на турнире UFC 264, который состоялся в ночь с 10 на 11 июля мск. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.