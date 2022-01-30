Макабу: мой следующий бой будет с Саулем Канело. Я нокаутирую его
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Чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Илунга Макабу после победы в бою с Табисо Мчуну на турнире в Уоррене (штат Огайо, США) рассказал о том, что его следующим соперником будет Сауль Альварес. Макабу пообещал завершить этот бой нокаутом.
«Мой следующий бой будет с Саулем Канело. Я буду боксировать и нокаутирую его», — приводит слова Макабу BoxingScene.
Поединок между Макабу и Мчуну получился близким. Табисо удавалось выходить на удобную для себя дистанцию и перебивать оппонента. В последних раундах Табисо и вовсе полностью владел преимуществом. Тем не менее по завершении 12 раундов судьи, хоть и раздельным решением, отдали победу Макабу — 115:113, 113:115 и 116:112, что вызвало недовольство Мчуну.
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