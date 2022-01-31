Сен-Пьер: нам придётся покинуть Землю, чтобы выжить как вид

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер уверен, что в будущем человечеству придётся переселиться на другую планету.



«Это нужно сделать для нашего спасения. В какой-то момент нам придётся покинуть Землю. Исторически сложилось так, что в прошлом нас бомбардировали астероиды и вулканы — здесь происходили сумасшедшие вещи. Это всё очень нестабильно.



Если посмотреть с точки зрения жизни одного человека, то это пустяк. Но посмотрите, что было 12 тысяч лет назад. Катаклизмы происходили буквально постоянно. Всё неустойчиво, поэтому если мы хотим выжить как вид, то нам нужно уйти, чтобы получить возможность размножаться. Учитывая те технологии, что у нас есть, возможно, мы переселимся на Марс. Возможно, наши внуки смогут это испытать и полетят на Марс на выходные», — приводит слова Сен-Пьера MiddleEasy.