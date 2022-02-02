Флойд Мейвезер объявил о запуске своей команды в NASCAR
Поделиться
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер запустил гоночную команду The Money Team Racing.
Команда Мейвезера выступит в гонке «500 миль Дайтоны», который состоится 20 февраля, а также будет принимать участие в некоторых этапах сезона-2022 американской серии NASCAR.
«Я люблю быстрые машины и люблю соревноваться. Знаю, что NASCAR будет нелёгким, но я привык к трудностям», — приводит слова Мейвезера Nascar.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице NASCAR в «Твиттере».
За команду бывшего боксёра выступит 23-летний гонщик Каз Грала.
Флойд Мейвезер-младший не участвует в поединках с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.
Комментарии
- 2 февраля 2022
-
09:48
-
09:21
-
00:39
- 1 февраля 2022
-
23:11
-
22:34
-
21:57
-
21:20
-
20:22
-
19:37
-
19:13
-
18:37
-
17:57
-
17:29
-
16:15
-
15:15
-
14:30
-
13:23
-
12:13
-
11:49
-
11:03
-
10:32
-
09:45
-
09:19
-
01:01
- 31 января 2022
-
23:32
-
22:55
-
21:52
-
20:32
-
19:35
-
18:29
-
17:23
-
16:47
-
15:49
-
14:50
-
13:35
Партнерский контент