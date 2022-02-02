Флойд Мейвезер объявил о запуске своей команды в NASCAR

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер запустил гоночную команду The Money Team Racing.



Команда Мейвезера выступит в гонке «500 миль Дайтоны», который состоится 20 февраля, а также будет принимать участие в некоторых этапах сезона-2022 американской серии NASCAR.



«Я люблю быстрые машины и люблю соревноваться. Знаю, что NASCAR будет нелёгким, но я привык к трудностям», — приводит слова Мейвезера Nascar.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице NASCAR в «Твиттере».

За команду бывшего боксёра выступит 23-летний гонщик Каз Грала.



Флойд Мейвезер-младший не участвует в поединках с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.