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Флойд Мейвезер объявил о запуске своей команды в NASCAR

Флойд Мейвезер объявил о запуске своей команды в NASCAR
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Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер запустил гоночную команду The Money Team Racing.

Команда Мейвезера выступит в гонке «500 миль Дайтоны», который состоится 20 февраля, а также будет принимать участие в некоторых этапах сезона-2022 американской серии NASCAR.

«Я люблю быстрые машины и люблю соревноваться. Знаю, что NASCAR будет нелёгким, но я привык к трудностям», — приводит слова Мейвезера Nascar.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице NASCAR в «Твиттере».

За команду бывшего боксёра выступит 23-летний гонщик Каз Грала.

Флойд Мейвезер-младший не участвует в поединках с момента своего перекрёстного боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 по итогам карьеры.

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