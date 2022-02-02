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Владимир Кличко объяснил желание вступить в бригаду территориальной обороны Киева

Владимир Кличко объяснил желание вступить в бригаду территориальной обороны Киева
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Бывший украинский чемпион по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал, почему он решил подать заявление на вступление в бригаду территориальной обороны Киева.

«Моя мотивация – это любовь к моей стране, к моему городу Киеву. Любовь к моей дочери, которая ходит в школу буквально в паре сотен метров отсюда. Эта любовь мотивирует меня защищать нашу страну, наш город.

Поэтому я подал документы, чтобы быть в бригаде территориальной обороны города Киева. Также мотивирую всех небезразличных сделать то же самое», — сказал Кличко на своём YouTube-канале.

Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. В 2017 году боксёр завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.

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Владимир Кличко вступил в бригаду территориальной обороны Киева
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