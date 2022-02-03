Андерсон Силва провёл спарринг против двух своих сыновей. Ему 46 лет
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва опубликовал видео тренировки, в которой он спаррингуется с двумя своими сыновьями. Напомним, сейчас бразильцу уже 46 лет.
В октябре 2020 года Андерсон Силва провёл прощальный поединок в UFC. Его соперником стал Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил.
За последние восемь лет в лиге Силва победил лишь раз. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.
После этого Андерсон Силва провёл два боксёрских поединка, в которых одержал две победы.
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