Хамзат Чимаев выбил телефон из рук Магомеда Исмаилова. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав забавное видео со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



«Лысые своих находят. Хотел сказать, что у Хамзата ударная техника на высоте, но не успел. Он молниеносным джебом уронил», — написал Исмаилов.

Хамзат Чимаев выбил телефон у Маги Исмаилова:

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где встречался с соотечественником Владимиром Минеевым. Поединок завершился победой Минеева.

Чимаев в последний раз сражался на турнире UFC 267, когда ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.