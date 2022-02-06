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Хамзат Чимаев выбил телефон из рук Магомеда Исмаилова. Видео

Хамзат Чимаев выбил телефон из рук Магомеда Исмаилова. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав забавное видео со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Лысые своих находят. Хотел сказать, что у Хамзата ударная техника на высоте, но не успел. Он молниеносным джебом уронил», — написал Исмаилов.

Хамзат Чимаев выбил телефон у Маги Исмаилова:

35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где встречался с соотечественником Владимиром Минеевым. Поединок завершился победой Минеева.
Чимаев в последний раз сражался на турнире UFC 267, когда ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

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