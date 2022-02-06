Хамзат Чимаев выбил телефон из рук Магомеда Исмаилова. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав забавное видео со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Лысые своих находят. Хотел сказать, что у Хамзата ударная техника на высоте, но не успел. Он молниеносным джебом уронил», — написал Исмаилов.
Хамзат Чимаев выбил телефон у Маги Исмаилова:
35-летний Магомед Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где встречался с соотечественником Владимиром Минеевым. Поединок завершился победой Минеева.
Чимаев в последний раз сражался на турнире UFC 267, когда ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
- 6 февраля 2022
-
17:17
-
16:03
-
14:57
-
14:32
-
13:28
-
11:27
-
11:12
-
10:40
-
10:05
-
09:35
-
09:21
-
07:58
-
07:38
-
07:19
-
06:33
-
06:22
-
06:08
-
05:54
-
05:38
-
05:08
-
02:08
-
00:40
- 5 февраля 2022
-
23:36
-
22:49
-
21:37
-
20:36
-
19:48
-
18:44
-
18:01
-
16:01
-
14:58
-
13:58
-
13:07
-
12:36
-
11:30