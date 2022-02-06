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Бенсон Хендерсон назвал лучшего легковеса в истории. Это не Хабиб

Бенсон Хендерсон назвал лучшего легковеса в истории. Это не Хабиб
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Известный боец ММА Бенсон Хендерсон поделился мнением о величайшем легковесе в истории.

«Для меня это лёгкий выбор. Я лишь скажу Би-Джей. Даже не нужно называть его полное имя. Би-Джей, и всем понятно, о ком речь. Величайшим легковесом всех времён, без сомнения, является Би-Джей Пенн.

У Хабиба рекорд 29-0, но посмотрите, кого он победил. А затем гляньте на тех, кого одолел Пенн. Посмотрите на рекорды тех, кому Би-Джей проиграл. Посмотрите, где они сражались», — приводит слова Хендерсона TMZ.

Ранее сам Хабиб заявлял, что считает Би-Джей Пенна вторым номером в лёгком весе.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним.

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