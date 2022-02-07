Шавкат Рахмонов оценил возможность боя с Хамзатом Чимаевым

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов высказался по поводу возможного боя с Хамзатом Чимаевым, а также ответил на вопрос о варианте тренироваться с ним в Таиланде в одном зале.

«Мне без разницы, дадут ли мне этот бой или нет. Если мы будем располагаться в рейтинге ровно и если UFC поставит нас, то конечно без проблем подеремся. Просто сейчас надо посмотреть как он выступит. Если он выиграет свой бой, ему могут дать чемпионский. Зачем тогда бросать ему вызов на бой? Я доберусь до него, потом мы с ним подерёмся.



Также Рахмонов ответил на вопрос о варианте тренироваться в Таиланде в одном зале с Чимаевым. Также стоит сделать ремарку, что там тренируются Петр Ян, Рафаэль Физиев, Ярослав Амосов



«Как я могу с ним заниматься в одном зале? Ума не приложу. Рано или поздно мы с ним подерёмся. Все люди хотят, чтобы мы с ним подрались, много, кто пишет. Как мы можем заниматься в одном зале? Это просто глупо поехать с ним заниматься. Я понимаю, если бы мы дрались в разных организациях, например, я в любителях и он в профессионалах. Сейчас мы в одной организации», — сказал Рахмонов на YouTube-канале Вестник ММА.