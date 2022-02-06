Яркий нокаут Шавхота Рахмонова. Видео

В ночь с 5 на 6 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 47. В рамках основного карда казахстанский боец Шавкат Рахмонов встречался с представителем Гайаны Карлстоном Линдси Харрисом.



Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал 27-летний Шавкат Рахмонов.



Появилось видео его яркого нокаута:

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «инстаграме» UFC.

На счету казахстанского спортсмена 15 побед (3 победы в UFC) и ни одного поражения, у 34-летнего Харриса 17 побед и 5 поражений.

Главным событием вечера станет противостояние между Джеком Херманссоном и Шоном Стриклэндом.



Основной кард:



Джек Херманссон — Шон Стриклэнд

Ник Максимов — Пунахеле Сориано

Карлстон Харрис — Шавкат Рахмонов

Брендан Аллен — Сэм Элви

Брайан Баттл — Тришон Гор

Джулиан Эроса — Стивен Петерсон.