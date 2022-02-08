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Источник: Хамзату Чимаеву отказали во въезде в США из-за проблем с визой

Источник: Хамзату Чимаеву отказали во въезде в США из-за проблем с визой
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Знаменитый шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев не мог попасть в США из-за проблем с визой. Об этом сообщает Sport24.

По сведениям источника, Чимаев прилетел в США в первой половине января, однако в местном аэропорту во въезде в страну получил отказ. Отмечается, что у спортсмена ранее была американская виза, однако там её, вероятнее всего, аннулировали.

В настоящее время Хамзат проводит тренировочные сборы в Таиланде.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. Ожидается, что следующим соперником Чимаева станет бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс.

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