Чимаев рискует растерять свой хайп. Почему Волку не нужно драться с Бёрнсом

Кажется, скандальному Хамзату Чимаеву всё-таки подобрали соперника. Всё говорит о том, что Борз в следующем бою подерётся с Гилбертом Бёрнсом — опытнейшим бразильцем, который всего год назад сражался за титул в полусреднем весе с Камару Усманом. Да, тогда 35-летнему Дуриньо не удалось победить, однако он сохраняет чемпионские амбиции: из последних восьми поединков проигран только один. Чимаев — прекрасный боец, но не рано ли бросать его под такую «машину»?

Для начала хочется подчеркнуть, что Хамзата точно нельзя считать «продуктом пиара». Чеченский швед полностью заслужил тот уровень хайпа, который поднялся вокруг него — в основном быстрыми и красивыми победами. Да, Чимаев ещё не дрался с топовыми соперниками, зато бойцов среднего уровня он откровенно деклассирует. Борзу стоит лишь неторопливо повышать уровень оппозиции, и чемпионский шанс от него не уйдёт. Но Бёрнс — это опасный прыжок сразу через две ступеньки.

Вдобавок значительную часть хайпа Чимаев набрал на том факте, что с ним не хотели драться даже топовые бойцы. Слово «боялись» здесь не совсем подходит: плюсы от возможной победы не перевешивали опасность потери репутации в случае поражения. Хамзат мастерски этим пользовался, насмехаясь даже над звёздами UFC, что очень нравилось его поклонникам. Но Бёрнс подсчитал все «за» и «против», после чего решил, что готов драться. И это не лучшая новость для чеченца, который потеряет статус «меня все боятся».

Чимаев — боец весьма высокого уровня с целым набором достоинств. Но, как ни крути, он действительно ещё не встречался с лидерами дивизиона. Опыт Хамзата ограничивается десятью боями в профессиональных ММА, а в лучшем промоушене мира он и вовсе дрался лишь четыре раза. Зато багаж Бёрнса выглядит значительно серьёзнее, учитывая, что в UFC он выступает уже восьмой год. Понятно, что за счёт одного только опыта поединки не выигрываются, но это весьма важный фактор.

Смущает и тот факт, что Чимаев не имеет «на бумаге» заметного превосходства над Бёрнсом в партере, как было с другими его оппонентами. У бразильца превосходная база джиу-джитсу, и он явно не позволит Борзу спокойно «валять» себя. Превосходство чеченца в ударной технике — тоже не аксиома, а про его выносливость мы вовсе ничего не знаем. Есть ощущение, что Хамзату слишком рано драться с Бёрнсом. Тем более что поражение Борза может огорчить его главного болельщика — Рамзана Кадырова. Будем надеяться, что Чимаев снова посрамит скептиков.