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Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс, когда состоится бой UFC, трэшток Борза

Чимаев рискует растерять свой хайп. Почему Волку не нужно драться с Бёрнсом
Александр Фролов
Хамзат Чимаев — Гилберт Бёрнс
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Чеченский швед никогда не встречался с таким сильным соперником. Одобрит ли Кадыров?

Кажется, скандальному Хамзату Чимаеву всё-таки подобрали соперника. Всё говорит о том, что Борз в следующем бою подерётся с Гилбертом Бёрнсом — опытнейшим бразильцем, который всего год назад сражался за титул в полусреднем весе с Камару Усманом. Да, тогда 35-летнему Дуриньо не удалось победить, однако он сохраняет чемпионские амбиции: из последних восьми поединков проигран только один. Чимаев — прекрасный боец, но не рано ли бросать его под такую «машину»?

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Для начала хочется подчеркнуть, что Хамзата точно нельзя считать «продуктом пиара». Чеченский швед полностью заслужил тот уровень хайпа, который поднялся вокруг него — в основном быстрыми и красивыми победами. Да, Чимаев ещё не дрался с топовыми соперниками, зато бойцов среднего уровня он откровенно деклассирует. Борзу стоит лишь неторопливо повышать уровень оппозиции, и чемпионский шанс от него не уйдёт. Но Бёрнс — это опасный прыжок сразу через две ступеньки.

Вдобавок значительную часть хайпа Чимаев набрал на том факте, что с ним не хотели драться даже топовые бойцы. Слово «боялись» здесь не совсем подходит: плюсы от возможной победы не перевешивали опасность потери репутации в случае поражения. Хамзат мастерски этим пользовался, насмехаясь даже над звёздами UFC, что очень нравилось его поклонникам. Но Бёрнс подсчитал все «за» и «против», после чего решил, что готов драться. И это не лучшая новость для чеченца, который потеряет статус «меня все боятся».

Чимаев — боец весьма высокого уровня с целым набором достоинств. Но, как ни крути, он действительно ещё не встречался с лидерами дивизиона. Опыт Хамзата ограничивается десятью боями в профессиональных ММА, а в лучшем промоушене мира он и вовсе дрался лишь четыре раза. Зато багаж Бёрнса выглядит значительно серьёзнее, учитывая, что в UFC он выступает уже восьмой год. Понятно, что за счёт одного только опыта поединки не выигрываются, но это весьма важный фактор.

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Смущает и тот факт, что Чимаев не имеет «на бумаге» заметного превосходства над Бёрнсом в партере, как было с другими его оппонентами. У бразильца превосходная база джиу-джитсу, и он явно не позволит Борзу спокойно «валять» себя. Превосходство чеченца в ударной технике — тоже не аксиома, а про его выносливость мы вовсе ничего не знаем. Есть ощущение, что Хамзату слишком рано драться с Бёрнсом. Тем более что поражение Борза может огорчить его главного болельщика — Рамзана Кадырова. Будем надеяться, что Чимаев снова посрамит скептиков.

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