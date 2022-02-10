Саша Палатников и еще восемь бойцов отчислены из UFC
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32-летний гонконгский русскоязычный боец смешанных единоборств Саша Палатников и ещё восемь бойцов отчислены из престижного промоушена – UFC. Об этом информирует BJ Penn со ссылкой на пресс-службу турнира.
В число покинувших промоушен вошли – Джордан Уилльямс (9-6 MMA), Шон Сориано (14-8 MMA), Доминго Пиларте (8-3 MMA), Гаэтано Пиррелло (15-7-1 MMA), Ю Яозонг (3-3 MMA), Андре Эвелл (17-9 MMA), Дакота Буш (8-4 MMA), Коллин Энглин (8-3 MMA).
Напомним, Саша Палатников провёл в UFC лишь три боя. В дебютном поединке он одержал победу над Луисом Коске техническим нокаутом – это случилось на UFC 255 в ноябре 2020 года. Уже в следующем бою он потерпел первое поражение, уступив сабмишном Импе Касанганаю, а затем и Рамизу Брахимаю.
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