«Мои разбойники. 1822». Олег Тактаров показал фото со съёмок исторического фильма

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился с подписчиками своего «инстаграма» новой фотографией со съёмок исторического фильма.

«Мои разбойники. 1822», — гласит подпись к фотографии Олега.

Публикация доступна на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. Напомним, после ухода из спорта он по большей части занят работой в киноиндустрии. Вместе с тем интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC нередко даёт экспертные оценки и комментарии. Не так давно он активно делился мнением о поединке Петра Яна с Алджэмейном Стерлингом. Тактаров также известен высказываниями в адрес Хабиба Нурмагомедова.