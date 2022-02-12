Конор Макгрегор показал, как занимался дайвингом на Багамах. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», показав, как проводил время на Багамских островах.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время ирландец продолжает восстановление после того перелома.
Ранее Макгрегор дал совет всем, кто желает стать успешнее.
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