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Конор Макгрегор показал, как занимался дайвингом на Багамах. Фото

Конор Макгрегор показал, как занимался дайвингом на Багамах. Фото
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», показав, как проводил время на Багамских островах.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Напомним, последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время ирландец продолжает восстановление после того перелома.

Ранее Макгрегор дал совет всем, кто желает стать успешнее.

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