Стерлинг — о допинге: Хабиб был чист, он придерживался правил

Американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг, действующий чемпион UFC в легчайшем весе, высказался о вероятности применения допинга российским бойцом, экс-чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Думаю, что Хабиб был чист. Лично я считаю, что он придерживался правил», — написал Стерлинг в своём «твиттере» в ответ на вопрос одного из подписчиков.
Ранее Стерлинг затронул скандальную ситуацию с 15-летней российской фигуристкой Камилой Валиевой, чья допинг-проба показала положительный результат. По мнению Стерлинга, запрещённые препараты принимал и его будущий соперник, россиянин Пётр Ян.
Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Хабиб одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. Сразу после битвы россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в ММА. В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Нурмагомедова первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап.
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